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Aşı karşıtları protesto için sokağa döküldü, Kanada Başbakanı ve ailesi saklanıyor!

Kanada'da kamyoncuların başlattığı aşı zorunluluğuna karşı prostesto eylemine binlerce kişi katıldı. Başbakan Justin Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü.

Aşı karşıtları protesto için sokağa döküldü, Kanada Başbakanı ve ailesi saklanıyor!

Kanada'da sınır ötesi taşımacılıkta Covid aşısı zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğu protesto eden ve aşı olmak istemeyen kamyoncuların başkent Ottawa’da düzenlediği gösterilere aşı karşıtları destek verdi ve olaylar çığırından çıktı. Ülke bülteninde yer alan haberlere göre ise olayların boyutunun büyümesiyle birlikte başbakan Justin Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü.

BAŞKENTE AKIN ETTİLER

23 Ocak’ta ülkenin dört bir yanından başkente akınlar düzenlenerek başlanan protesto eylemi, şehirler arası ve şehir içi yollarda trafiğin kilitlenmesine neden oldu. -21 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarında düzenlenen eylemde protestocuların birçoğunun maske takmadığı, yakındaki bir alışveriş merkezinin de maskesiz eylemcileri içeri almamak için kapatıldığı belirtildi.

Çünkü adamın hayatı yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıyı bile bulmadı. Bay Kemal cambaz ve yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşehrilerim bu adamın yalanlarına prim vermeyecekler. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak. Bunların ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını rezil olacaklarını bile bile sallamazlardı. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş iftiraları tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davalarım hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Türkiye siyasetinde CHP'nin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız.

BAŞBAKAN VE AİLESİ GİZLENİYOR

Eylem büyük ölçüde barışçıl ölçüde devam etse de bazı eylemcilerin verdikleri şiddet içerikli mesajlardan dolayı polis ekiplerinin tedirginlik duyduğu ifade edilmişti. CBC'nin haberine göre, Kanada güvenlik güçleri, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Başbakan Justin Trudeau ve ailesini Ottowa'daki evlerinden alarak gizli bir yere götürdü.

Çünkü adamın hayatı yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıyı bile bulmadı. Bay Kemal cambaz ve yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşehrilerim bu adamın yalanlarına prim vermeyecekler. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak. Bunların ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını rezil olacaklarını bile bile sallamazlardı. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş iftiraları tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davalarım hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Türkiye siyasetinde CHP'nin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız.

SAYILARI 10 BİNİ GEÇTİ

Eylemde protestoda bulunan kamyon şoförlerinin sayısının 2 binden fazla olduğu ifade edilirken diğer katılımcılarla birlikte protestocuların sayısının 10 bini geçtiği ifade edildi. Birçoğu kamyon sürücüsü olmayan grup, hükümete salgınla ilgili kısıtlamaları sona erdirmesi ve "normale" dönmesi için baskı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çünkü adamın hayatı yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıyı bile bulmadı. Bay Kemal cambaz ve yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşehrilerim bu adamın yalanlarına prim vermeyecekler. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak. Bunların ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını rezil olacaklarını bile bile sallamazlardı. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş iftiraları tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davalarım hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Türkiye siyasetinde CHP'nin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız.

BU HAREKET BARIŞÇIL BİR PROTESTODUR

Protestonun organizatörlerinden B.J. Dicher, katılımcıları yaptıkları eylemin hedefe ulaşması için dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyararak, "Tehdit veya şiddet eylemleri olursa hedeflerimize ulaşamayız. Bu hareket, barışçıl bir protestodur ve hiçbir şiddet eylemini tasvip etmiyoruz." dedi.

Çünkü adamın hayatı yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıyı bile bulmadı. Bay Kemal cambaz ve yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşehrilerim bu adamın yalanlarına prim vermeyecekler. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak. Bunların ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını rezil olacaklarını bile bile sallamazlardı. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş iftiraları tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davalarım hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Türkiye siyasetinde CHP'nin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız.

ŞİDDET MESAJINA KARŞI UYARI

Dicher, protestoculara, hükümet binalarına girmemeleri, polis memurlarına saygısızlık etmemeleri, gergin durumu tırmandıracak şekilde davranmamaları yönünde uyarılarda bulunurken şiddet ve tehdit içerikli mesajlar vermemeleri yönünde de telkinde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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