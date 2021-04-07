Aşı karşıtlarından #haddinibilmehmetceyhan etiketi: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a eleştiri yağdı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı öalışmaları küresel çapta devam ediyor. Son olarak AstraZeneca aşısının çocuklar üzeirndeki denemesinin yasaklanmasının ardından, katıldığı bir televizyon programında bu konuyu ele alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, eleştirilerin odağı haline geldi.

ÇOCUKLARDA AŞI AÇIKLAMASI, ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Aşı uygulamasının dünyanın birçok bölgesiyle birlikte ülkemizde de yapılan aşı sayısı, en güncel verilere göre 17 milyon 720 bini aştı. Bu durum bazı vatandaşlarda rehavete sebep olurken aşı karşıtlarını da harekete geçirdi. Özellikle teravih namazının camilerde kılınmasının yasaklanmasının ardından gündeme gelen aşı konusu, sosyal medyada Prof. Dr. Mehmet Ceyhan üzerinden yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

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Prof. Dr. Ceyhan, dün katıldığı bir TV programında, 'çocuklara sonbaharda bir tek Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford ve Johnson&Johnson markalı mRNA aşılarının yapılacağını' söylemesi üzerine aşı karşıtları harekete geçti.

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MASKE TARTIŞMASI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Gemişte İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Ceyhan'ın maske tartışmalarını örnek gösteren sosyal medya kullanıcıları, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın maske konusunda yaptığı eski bir televizyon konuşmasını Twitter'dan paylaştı. Önceden yaptığı konuşmada sağlıklı insanların maske takmasını doğru bulmadığını ifade eden Ceyhan'ın bir süre sonra herkesin maske takması gerekliliğine vurgu yapması, eleştirilere sebep oldu.