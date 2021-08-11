Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken aşı olduktan sonra ağrı kesici kullanılıp kullanılmayacağı akıllarda soru işareti yaratıyor. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek istemeyen vatandaşlar da internet arama motorlarında bu sorunun yanıtını araştırıyor. Bizlerde sizler için en çok araştırılan Aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Biontech aşı sonrası ağrı kesici kullanılır mı? sorularına yanıt aradık. Detayları haberimizde bulabilirsiniz....

AŞI OLDUKTAN SONRA AĞRI KESİCİ İÇİLİR Mİ? BİONTECH AŞI SONRASI AĞRI KESİCİ KULLANILIR MI?

Kovid-19 salgınına karşı BioNTech veya Sinovac aşılarını olan vatandaşlar, aşı günü ağrı kesici veya ateş düşürücü kullanabilir. Burada bir sakınca bulunmamaktadır.

Salgına karşı en çok merak edilen sorulara yanıt veren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından "Aşı olduğum gün ağrı kesici ilaç kullanabilir miyim?" sorusuna şu yanıt veriliyor:

"Aşı günü ağrı kesici veya ateş düşürücü kullanılması aşının etkisini azaltmaz. Aşıya bağlı kol ağrısı, kızarıklık şişlik gibi durumlar ortaya çıkması halinde bu tür ilaçlar rahatlıkla kullanılabilir."

Bunun yanında Sağlık Bakanlığı da aşı olunduktan sonra yan etkiler görülmesi durumunda vatandaşların Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabileceğini belirtiyor.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

AŞI UYGULANAN BÖLGEDE AĞRI/ŞİŞLİK/KIZARIKLIK

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

YORGUNLUK

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

HAFİF ATEŞ, TİTREME

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

BAŞ AĞRISI

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KAS / EYLEM AĞRILARI

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

KUSMA, İSHAL

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.