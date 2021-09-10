Aşı olmamaya direnen TikTok fenomeni, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki TikTok fenomeni Alexandra Blankenbiller, aşı olmamak için çok direndi ancak, yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Genç kadın, virüsü gün geçtikçe ağır atlattığı gerekçesiyle hastanede tedavi altına alındı. Blankenbiller, hastanede geçirdiği 9 günün ardından koronavirüse yenik düştü.

SON ANLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI!

Genç fenomen hastanedeki son anlarını, fenomen olduğu platform TikTok üzerinden takipçileriyle paylaştı. Takipçilerine kısa bir video ile seslenen Alexandra Blankenbiller'in son sözleri, " Fazla enerjim yok, bu yüzden hızlı davranacağım. Aşı olmadım. Aşı karşıtı değilim. Sadece korkuyordum ve bu konuda kendi araştırmamı yapmak istemiştim. Bunun bir hata olduğunu anlıyorum. Beklememeliydim. Eğer aşı konusunda yüzde 70 bile eminseniz gidip hemen aşı olun. Çünkü bu sayede benim gibi sonunuz hastane olmayacak." şeklinde oldu.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Blankenbiller’in bu videosu yaklaşık 1 milyon kişi tarafından izlendi. Genç kadın, videonun yayınlanmasının ardından 9 gün sonra hayatını kaybetti.