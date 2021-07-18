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Aşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylı

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, aşı olmayanlara yönelik 6 maddelik kısıtlama önerisinde bulunan Fatih Altaylı, Twitter gündemine oturdu. Altaylı hakkında çok sayıda tweet atılırken, #KesSesiniFatihAltaylı etiketi TT oldu.

Aşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylı

Koronavirüse dair yürütülen mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken, bir taraftan da aşı olmamakta direnen vatandaşların sayısı bir hayli fazla. Toplumsal bağışıklığa vurgu yapan uzmanlar, aşı olmanın önemine değinerek vatandaşlara çağrılarda bulunuyor. Pandemiye karşı verilen savaşın kazanılması için vatandaşlara aşı çağrısı yapılırken, gazeteci Fatih Altaylı'dan çok tartışılan bir açıklama geldi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde aşı olmayan insanların ötekileştirilmesi ve bir takım kısıtlamalara tabi tutulmalarına yönelik uygulamalar gündemde. Aşı tartışmaları devam ederken Altaylı yaptığı açıklama ile gündem oldu. Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıralayan Altaylı #KesSesiniFatihAltaylı etiketi ile Twitterda TT oldu.

Aşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylı

"BU ÖNLEMLERİ ALMAZSAK SALGINI YENMEMEİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Fatih Altaylı, tartışma yaratacak bir öneriye imza attı. Aşı olmayanlar için 6 maddelik kısıtlama listesi yayınlayan Altaylı, "Bu önlemleri almadığımız müddetçe bu salgını yenmemiz mümkün olmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

BioNTech, Sinovac ve Sputnik aşıları ile ülke genelinde toplamda 62.669.250 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere birçok siyasi isim, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. İşte Altaylı'nın 6 maddesi:

Aşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylı

1. Uçak dahil, toplu taşıma kullanmaları yasaklanmalı.

2. Lokanta ve eğlence yerlerine, kafelere, barlara girmelerine izin verilmemeli.

3. Şehirlerarası yolculuk yapmalarına engel olunmalı.

4. İbadethanelere girmelerine, toplu ibadet yapmalarına izin verilmemeli.

5. Aşı hakkı olduğu ve sırası geldiği halde aşı olmamakta ısrar edenler birden fazla kişinin aynı oda ya da salonda çalışmak zorunda olduğu iş yerlerinde çalışıyorlarsa salgın sonuna ya da aşı oluncaya kadar ücretsiz izne çıkarılmalı.

6. Halkla doğrudan temas halinde olan görevleri ifa edenler de aşı olmamaları halinde ücretsiz izne çıkarılmalı.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Yaptığı açıklama sonrası tepkilerin odak noktası haline gelen Altaylı hakkında atılan tweetlerden bazıları;

Aşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıAşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylı

 

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