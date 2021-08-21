Aşı olmayı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Gerisinde acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı

Edinilen bilgilere koronavirüs aşısı olmayı reddeden 57 yaşındaki gazeteci Berna Nuri Süer koronavirüse yakalandıktan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedavi altına alınan Süer'e eşi ve Olya Süer ve çocukları büyük destek oluyordu. Ancak Süer salgınla olan savaşını kaybetti.

8 Ağustos'ta evlilik yıl dönümü mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Süer," Tam 12 yıl önce biz olduk. Şimdi 10 gündür ayrıyız. Ama az kaldı ve 12'nci evlilik yıldönümümüzü yine birlikte kutlayacağız. Seni seviyorum. İyi ki varsın canımın ta canı" ifadelerini kullanmıştı.

EŞİNE DUYGUSAL MESAJ

Ayrıca Süer'in eşi Olya Süer'e "08.08.2009. Tam 12 yıl önce biz olduk. 10 gündür ayrıyız. Ama az kaldı ve 12'nci evlilik yıldönümümüzü yine birlikte kutlayacağız. Seni seviyorum. İyi ki varsın canımın ta canı" diye yazdı. Süer'in cenazesi bugün Marmara Ereğlisi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Sabah