Aşı sertifikası nedir, koronavirüs aşı kartı nasıl, nereden alınır? HES uygulaması, e- Nabız Covid aşı kartı oluşturma ekranı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda aşı olan ve yurt dışına çıkmak isteyen kişiler için devletler aşı olduklarını belirten aşı pasaportu veya aşı kartı talep ediyor. Bu kişilerin ülkeye girişlerine izin verilirken vatandaşlar da aşı kartlarını nasıl alacaklarını araştırıyorlar. Peki Aşı sertifikası nedir, koronavirüs aşı kartı nasıl, nereden alınır? İşte HES uygulaması, e- Nabız Covid aşı kartı oluşturma ekranı...

AŞI SERTİFİKASI NEDİR, KORONAVİRÜS AŞI KARTI NASIL, NEREDEN ALINIR?

Aşı sertifikası veya aşı kartı kişinin koronavirüs salgınına karşı aşılandığını gösteren bir bilgi kartıdır. Burada kişinin aşı kartı oluşturabilmesi için iki doz aşısını olmuş olması gerekmektedir.

E- NABIZ AŞI KARTI NASIL OLUŞTURULUR? E- NABIZ COVİD AŞI KARTI OLUŞTURMA EKRANI

Vatandaşlar E- Nabız üzerinden de aşı kartı alabilmektedir. E nabız sisteminden aşı kartınızı almak için https://enabiz.gov.tr/ internet sitesini açın, ardındansa karşısına çıkan ekranda sizden istenen T.C Kimlik numarası ve şifre bilgilerini girin. Eğer kayıt olmadıysanız E- Devlet üzerinden sisteme giriş yapınız. Sistem açıldıktan sonra sol kenardaki menülerde Keşfet seçeneği altında yer alan "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın..

Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz..

HES UYGULAMASINDAN COVİD AŞI KARTI OLUŞTURMA EKRANI

Aşı kartı veya diğer bir ifadeyle aşı sertifikası Hayata Eve Sığar Uygulamasından oluşturabilmektedir. Akıllı telefonunda uygulamayı açan kişiler Covid- 19 Aşı Bilgilerim kutucuğuna tıkladıktan sonra aşı Aşı Kartlarım seçeneğine tıklıyor. Aşı kartı yoksa çıkan ekranda Aşı Kartı Oluştur seçeneğine dokunarak aşı kartını oluşturabilir.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.