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  3. Aşı yaptırmayanlar bankalara giremeyecek mi? Yapı Kredi'den açıklama geldi

Aşı yaptırmayanlar bankalara giremeyecek mi? Yapı Kredi'den açıklama geldi

Sosyal medyada birçok vatandaş; koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan kişilerin Yapı Kredi Bankası şubelerine giremeyeceği iddiasında bulundu. Bu iddiaya ilişkin olarak Yapı Kredi Bankası’ndan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Aşı yaptırmayanlar bankalara giremeyecek mi? Yapı Kredi'den açıklama geldi

Koronavirüs  aşısı olmayan kişilerin bankalara alınmayacağı iddiası sosyal medyada büyük yer buldu. Söz konusu iddiaların ardından Yapı Kredi yaptığı açıklama ile iddialara son noktayı koydu.

Yapı Kredi’den iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aşı yaptırmayanlar bankalara giremeyecek mi? Yapı Kredi Bankası’yla ilgili söylenti

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