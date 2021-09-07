Aşı yaptırmayanlar bankalara giremeyecek mi? Yapı Kredi'den açıklama geldi

Koronavirüs aşısı olmayan kişilerin bankalara alınmayacağı iddiası sosyal medyada büyük yer buldu. Söz konusu iddiaların ardından Yapı Kredi yaptığı açıklama ile iddialara son noktayı koydu.

Yapı Kredi’den iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: