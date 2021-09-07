Aşı yaptırmayanlar bankalara giremeyecek mi? Yapı Kredi'den açıklama geldi
Sosyal medyada birçok vatandaş; koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan kişilerin Yapı Kredi Bankası şubelerine giremeyeceği iddiasında bulundu. Bu iddiaya ilişkin olarak Yapı Kredi Bankası’ndan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Koronavirüs aşısı olmayan kişilerin bankalara alınmayacağı iddiası sosyal medyada büyük yer buldu. Söz konusu iddiaların ardından Yapı Kredi yaptığı açıklama ile iddialara son noktayı koydu.
Yapı Kredi’den iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: