Aşık isminin anlamı nedir, aşık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar aşık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "aşık ismi ne demek, aşık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte aşık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Aşık İsminin anlamı nedir? TDK aşık anlamı:

Aşık ismi Türk Dil Kurumu'nda aşık kemiği; aşırma; sevişen bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad; halk ozanı; bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse; ahbap, arkadaş anlamında kullanılan bir seslenme sözü; dalgın, kalender kimse anlamlarında bulunmaktadır.

Aşık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Aşık ismi Kuran'da geçmemektedir.

Aşık isminin kökeni:

Aşık ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 299 kişi Aşık ismini kullanmaktadır.

Aşık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Aşık isminin rengi:

Kestane

Aşık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Aşık isminin Harf Analizi Nedir ?

aşık ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Aşık isminin Numerolojisi Kaçtır?

aşık ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Ş : 23

I : 11

K : 14

= 49 – aşık İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

aşık ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda aşık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Aşık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 Ş: 1 I: 9 K: 2 = 13

1 + 3 = 4 Kader sayısıdır

Aşık isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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