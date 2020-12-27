Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı. Medipol Başakşehir'in golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic attı. Konuk ekipte Aytaç Kara, 42. dakikada kırmızı kart gördü. Maçta sakatlık şoku da yaşandı. Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu. Bu durum sonrası aşil tendon merak konusu oldu. Peki Aşil Tendonu Nedir? | Tendon kopması nasıl anlaşılır? | Aşil tendon kaç ayda iyileşir? İşte ayrıntılar...

AŞİL TENDONU NEDİR?

Tendon kasların kemiklere bağlandığı farklılaşmış yapılarıdır. Kaslarımızın kasılması ve gevşemesiyle ortaya çıkan eklem hareketlerini sağlar.Bu özellikle el ve ayak parmaklarımızın hareketlerinde önem arz eder.

Aşil tendonunuz yırtılırsa, bir pop sesi duyabilirsiniz, ardından ayak bileğinizin arkasında ve bacağınızın alt kısmında düzgün yürüme yeteneğinizi etkileyebilecek ani keskin bir ağrı duyabilirsiniz. Rüptürü onarmak için sıklıkla ameliyat yapılır. Ancak birçok insan için cerrahi olmayan tedavi de aynı şekilde işe yarar.

Aşil tendon kopması, alt bacağınızın arkasını etkileyen bir yaralanmadır. Esas olarak eğlence amaçlı spor yapan insanlarda görülür, ancak herkesin başına gelebilir.

TENDON KOPMASI NASIL ANLAŞILIR?

Aşil tendonu kopmasıyla hiçbir belirti veya semptom görülmemek mümkün olsa da, çoğu insanda şunlar vardır:

Muhtemelen şiddetli ağrı ve topuk yakınında şişlik,

Yürürken ayağı aşağı doğru bükememe veya yaralı bacağı “itememe”,

Yaralı bacak üzerinde ayak parmaklarının üzerinde duramama.

Yaralanma meydana geldiğinde bir patlama veya çatırtı sesi.

AŞİL TENDON KAÇ AYDA İYİLEŞİR?

Tendon kesilerinin mutlak tedavisi cerrahidir. Burada önemli olan cerrahi tedavinin ilk bir hafta içerisinde yapılmasıdır.

Bu sürenin geçirilmiş olduğu vakalarda tendonun boyunun kısalmasına bağlı olarak uç uca tamir yapılamamaktadır.

Bu durumda vücudun başka yerinden alınan tendon protezleri ile tamir sağlanır.

İyileşme süresi 6 hafta kadardır. Bu süre kişinin yapabileceği istemsiz hareketler sonrasında tekrar kopmalar yaşanabilir. Bunun için bu periyotta atel ile takip gerekmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Ameliyat sonrası başlayan ve tedavinin çok önemli bir basamağını oluşturan fizik tedavi Doktor ve Fizyoterapistin ortak çalışmasını ve hastanın sürece uyumunu gerektirir.

Tendonun etrafında tendonun beslenmesini ve diğer tendonların üzerine kaymasını sağlayan bir zar yapısı vardır. Hasarlarda bu zar zarar gördüğü için tendonun çevre dokulara yapışması riski en başarılı operasyonlardan sonra bile vardır.Bu nedenle bu yapışmaları engellemek için erken kontrollu hareketleri ile fizik tedavi ve çok iyi hasta uyumu gerekir.

Başakşehir - Kasımpaşa maçında 4 gol

BAŞAKŞEHİR'İN DENEYİMLİ OIYUNCUSU MARTİN SKRTEL'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'de sakatlık şoku yaşanıyor. Martin Skrtel maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalmış ve oyuna devam edememişti.

Başakşehirli yetkililerinden Martin Skrtel'e ilişkin edinilen bilgiye göre, deneyimli futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Martin Skrtel ameliyat edileceği ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.