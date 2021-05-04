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  3. Aşılamada öncelik sırasında giren muhtarların ilk doz aşısı yapılıyor

Aşılamada öncelik sırasında giren muhtarların ilk doz aşısı yapılıyor

Koronavirüs sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen ve ilk doz aşıları yapılmaya başlanan muhtarlar Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Aşılamada öncelik sırasında giren muhtarların ilk doz aşısı yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Edirne'de düzenlediği basın toplantısında muhtarlara da aşıda öncelik tanınacağını açıklamasının ardından bugün muhtarlar randevularını almaya başladı.

Edirne'nin Karaağaç mahallesi muhtarı Agah Korkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine de aşıda öncelik tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarların sürekli toplum içinde olduğunu anlatan Korkan, "Muhtarların da aşı yaptırmaya başlaması hepimizi sevindirdi. Sürekli vatandaşlarla iç içeyiz, toplum önünde olduğumuz için virüsü kapma şansımız fazlaydı. Filyasyon ekipleriyle çalışmalara da katılıyoruz zaten. Gerçekten aşı takvimine muhtarların da alınması çok iyi oldu. Öncelikle sayın Bakan Koca'ya ve tüm ilgililere teşekkür ederim." dedi.

Randevu aldığını ve bugün aşısını yaptıracağını vurgulayan Korkan, sırası gelen tüm vatandaşlara koronavirüsten kurtulmak için aşılarını yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Yağcılar Köyü Muhtarı Süleyman Akın ise muhtarların da aşı öncelikli gruplara dahil edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"HERKES AŞISINI OLMALI"

Kırklareli'nin Doğu mahallesi muhtarı Arzu Yıldırım da Kovid-19 aşısı hakkının muhtarlara da tanınmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Salgın dolayısıyla büyük risk altında olduklarını aktaran Yıldırım, aşı sayesinde hem kendisi hem ailesi hem de iletişim halinde olduklarının bulaş riskinin azalacağına inandığını kaydetti.

Aşı hakkının tanınmasının ardından randevusunu aldığını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgın dönemi başladığından beri bizler de 7 gün 24 saat görevdeyiz zaten. Biz de risk altındaydık. Aşı hakkımız çıktı, hemen randevumuzu aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz.

Bizler zaten maske takarak, mesafe kurallarına uyarak kendimizi daha güvende tutmaya çalışıyorduk. Aşı vurulduktan sonra bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Herkes aşısını olmalı. Aşı olmayan birçok kişi biliyoruz. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz ikna konusunda. Hem kendimizi güvence altına alacağız hem çevremizdeki insanlara bir nebze örnek olacağız."

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Aşılamada öncelik sırasında giren muhtarların ilk doz aşısı yapılıyor

Aşılamada öncelik sırasında giren muhtarların ilk doz aşısı yapılıyor

Aşılamada öncelik sırasında giren muhtarların ilk doz aşısı yapılıyor

Aşılamada öncelik sırasında giren muhtarların ilk doz aşısı yapılıyor

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