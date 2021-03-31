Aşılamada yeni dönem! Vatandaşlar Sinovac ya da BioNTech aşılarından birini tercih edebilecek

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Yapılanson açıklamaya göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 16 milyonun üzerinde.

BionTech aşısı, Türkiye'ye son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaştı. Söz konusu aşı, özel koşullara sahip Bakanlık depolarına yerleştirildi.

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı, nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

MHRS'DE AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

MHRS'DEN KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.