Aşılamaya Pfizer-BioNTech dopingi! Türkiye'de ilk kez kullanılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam 14 milyon 393 bin 682 kişinin aşılandığını duyurdu. Bir süredir yavaşlayan aşı süreci 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve gelmeye devam eden Çin aşısı ile hızlanacak.

ÖĞRETMEN VE KRİTİK GÖREVDEKİLER...

Aşı uygulanacak gruplar arasında öğretmenler, asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı çalışanları yer alıyor. 2’nci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılanmasına yavaş yavaş başlanacak, önümüzdeki haftalarda da 60-64 yaş, yani 2’nci aşama B grubu aşılanacak.

İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’li Pfizer ile başında Türk bilim insanı Uğur Şahin’in olduğu Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, ülkemizde ilk kez kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan merkezlerde (-70 saklama olanağı olan) uygulanacak. Aşılama, Çin aşısında olduğu gibi, iki doz şeklinde 28 gün arayla vurulacak.