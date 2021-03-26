Cuma hutbesi 26 Mart 2021: Berat Gecesi: Af ve Mağfiret Gecesi26 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!26 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu: Tam 12 milyon lira değerinde!Türkiye'nin Dicaprio'su Arda Kural'ın son hali hayranlarını üzdü!Muharrem Sarıkaya koronada acı gerçeği açıkladı: Mutant virüs yayılıyor, yoğun bakım servislerinde yer kalmayacakÇocuk doğurmak isteyen şarkıcı Hatice, "Karnımda şişlik var" dediBugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 26 Mart 2021 Cuma hangi maçlar var?Alev Alev 20. bölüm full izle |Alev Alev son bölüm Show TV full izleKürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu olayı ne Twitter?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aşılamaya Pfizer-BioNTech dopingi! Türkiye'de ilk kez kullanılacak

Aşılamaya Pfizer-BioNTech dopingi! Türkiye'de ilk kez kullanılacak

Bir önceki gün Türkiye’ye ulaşan 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve gelişleri süren Çin aşısı ile aşılamanın hızlanması bekleniyor. Nisan ayının başına kadar 4.5 milyonu bulması beklenen BioNTech aşısı yüksek ihtimalle aşılama süreci devam eden öğretmenlere uygulanacak. Ardından da asker, polis ve 60-64 yaş grubunun aşılanmasına başlanacak.

Aşılamaya Pfizer-BioNTech dopingi! Türkiye'de ilk kez kullanılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam 14 milyon 393 bin 682 kişinin aşılandığını duyurdu. Bir süredir yavaşlayan aşı süreci 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve gelmeye devam eden Çin aşısı ile hızlanacak. 

ÖĞRETMEN VE KRİTİK GÖREVDEKİLER...

Aşı uygulanacak gruplar arasında öğretmenler, asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı çalışanları yer alıyor. 2’nci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılanmasına yavaş yavaş başlanacak, önümüzdeki haftalarda da 60-64 yaş, yani 2’nci aşama B grubu aşılanacak. 

İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’li Pfizer ile başında Türk bilim insanı Uğur Şahin’in olduğu Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, ülkemizde ilk kez kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan merkezlerde (-70 saklama olanağı olan) uygulanacak. Aşılama, Çin aşısında olduğu gibi, iki doz şeklinde 28 gün arayla vurulacak. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT