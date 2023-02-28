Asilbek Kayumov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asilbek Kayumov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asilbek Kayumov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asilbek Kayumov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asilbek Kayumov 6 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Асилбек Каюмов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asilbek Kayumov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Asia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Asilbek Kayumov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asilbek Kayumov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asilbek Kayumov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asilbek Kayumov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asilbek Kayumov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2022 yılında Metallurg Bk.

Asilbek Kayumov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asilbek Kayumov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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