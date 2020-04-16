Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 303 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaptığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşım yapan 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendiği ve 756 şüpheli şahsın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada 303 şahsın yakalandığına da yer verildi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından asılsız koronavirüs paylaşımlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı"
İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı:
Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar? (@TC_icisleri) April 16, 2020
5️⃣.6️⃣0️⃣3️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
7️⃣6️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
3️⃣0️⃣3️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/zQkXDcTnle
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