Asiltürk'ten çarpıcı iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılacağını kesin olarak ifade etti!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Eski İçişleri Bakanı ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk, katıldığı bir televizyon programında, çarpıcı açıklamalara imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edildiği bilinen Asiltürk, bu ziyaretin detaylarını verdiği programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracağını söyledi.

"İTTİFAK POLİTİKASI KALBİMDE DURUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yorumlamayacağını belirten Asiltürk, partisinin ittifak politikası için de "Açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" dedi.

"KALDIRACAKLARINI KESİN OLARAK KENDİSİ DE İFADE ETTİ"

Programda gündeme gelen konulardan en önemlisi olan İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşan Asiltürk, "AK Parti'nin yetkilileri bana geldi ve bu sözleşmenin (İstanbul Sözleşmesi) kesinlikle kalkacağını söyledi. Lütfen siz bizi destekleyecek şekilde konuşun da bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde. Ben de biliyorum ifade ettiğini kesinlikle kalkacak. Ama parti içinde cahiller var, kadın hakları falan diyenler. Bir de buna karşı olanlar var. Kaldıracakalrını kesin olarak kendisi de ifade etti." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi nedir? Maddeleri nelerdir?

Eski İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Oğuazhan Asiltürk hayatı