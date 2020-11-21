Asım Cenani kimdir? Neden öldü? Prof. Dr. Asım Cenani Kaç yaşında?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika paylaşımıyla Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın bu paylaşımının ardından Prof. Dr. Asım Cenani’nin hayatı merak konusu oldu. Peki Asım Cenani kimdir? Neden öldü? Kaç yaşında?

ASIM CENANİ KİMDİR?

Prof. Dr. Asım Cenani 1931'de Gaziantep'te doğmuştur. Orta öğrenimini 1951 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik laboratuvarının kurucusudur.

Genel Pediatri, Klinik Genetik, Sitogenetik ve Dismorfoloji üzerine özel çalışmaları ve literature büyük katkıları olmuştur.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Sağlık Bakani Dr. Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bakan Koca'nın paylaşımı;