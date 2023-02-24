Asim Zec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asim Zec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asim Zec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asim Zec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asim Zec 23 Ocak 1994 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asim Zec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden Goal Sports Management yapmaktadır. Asim Zec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Asim Zec'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asim Zec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asim Zec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asim Zec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asim Zec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hradec Kralove

14 Şubat 2014 yılında FK Olimpik

1 Ocak 2015 yılında Celik Zenica

3 Ağustos 2015 yılında Velez Mostar

28 Ocak 2016 yılında Travnik

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

10 Şubat 2020 yılında Zrinjski Mostar

30 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2020 yılında Zeljeznicar

15 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

3 Mart 2022 yılında Igman Konjic

6 Ağustos 2022 yılında Travnik

Asim Zec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asim Zec şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Asim Zec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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