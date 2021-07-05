Asıma isminin anlamı nedir, Asıma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Asıma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Asıma ismi ne demek, Asıma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Asıma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Asıma İsminin anlamı nedir? TDK Asıma anlamı:

Asıma ismi TDK'da tanımlanmamakta olup halk arasında İffetli, namuslu, Günahtan, haramdan çekinen.anlamında kullanılmaktadır.

Asıma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Asıma ismi kuranda geçmiyor.

Asıma isminin kökeni:

Asıma ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de46 kiş tarafından kullanılmaktadır.

Asıma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Asıma isminin rengi:

Zümrüt Yeşili

Asıma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Asıma isminin Harf Analizi Nedir ?

Asıma ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Asıma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Asıma ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

S : 22

I : 11

M : 16

A : 1

= 51 – Asıma İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Asıma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Asıma ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Asıma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 S: 1 I: 9 M: 4 A: 1 = 16

1 + 6 = 7 Kader sayısıdır

Asıma isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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