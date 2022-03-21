Aşıramento ne demek, TDK'ya göre Aşıramento kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aşıramento ne demek? Aşıramento TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aşıramento kelimesi. Peki aşıramento ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aşıramento nedir, aşıramento kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AŞIRAMENTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aşıramento kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aşıramento kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalma, aşırma

