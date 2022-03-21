Müfessir ne demek, TDK'ya göre Müfessir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zeravent ne demek, TDK'ya göre Zeravent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Takviye ne demek, TDK'ya göre Takviye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kartografi ne demek, TDK'ya göre Kartografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arpçı ne demek, TDK'ya göre Arpçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kolodyum ne demek, TDK'ya göre Kolodyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Koli Basili ne demek, TDK'ya göre Koli Basili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Borak ne demek, TDK'ya göre Borak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Alacabalıkçıl ne demek, TDK'ya göre Alacabalıkçıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Okapi ne demek, TDK'ya göre Okapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Aşıramento ne demek, TDK'ya göre Aşıramento kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aşıramento ne demek, TDK'ya göre Aşıramento kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aşıramento kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aşıramento ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aşıramento nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aşıramento kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aşıramento ne demek, TDK'ya göre Aşıramento kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aşıramento ne demek? Aşıramento TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aşıramento kelimesi. Peki aşıramento ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aşıramento nedir, aşıramento kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AŞIRAMENTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aşıramento kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aşıramento kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalma, aşırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT