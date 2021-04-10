Aşırı kilo alımına dikkat! Günümüzün vebası, obezitede hastalık yaşı çocukluk çağına kadar düştü

Op. Dr. Gülden Ballı, uzmanların "çağın vebası" olarak tanımladığı obezite hastalığının görülme yaşının çocukluk çağına kadar düştüğünü belirtti. Ballı, obezitede en iyi tedavi seçenekleri hakkında da detaylı bilgi verdi. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gülden Ballı, obezite tedavisi ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Gülden Ballı, "Normalde hastaya etkin bir tedavi önerisi yapabilmemiz için hastanın çabası önemlidir. Hastanın zayıflamayı denemiş olması; ancak başarısızlık öyküsü olması gerekiyor" dedi.

"SAĞLIKLI BESLENME HAYAT ŞEKLİ HALİNE GETİRİLSİN"

Op. Dr. Gülden Ballı, "Bir hastayı değerlendirirken şöyle düşünüyorum; bu hastada tek bir şansım olsa, en iyi sonucu hangi tedavi ile alırım? Cerrahi dışı yöntemler mi; yoksa obezite cerrahisi mi? Tedavi seçeneklerinde kimi hasta mide botoksu uygundur, kimi hastada mide balonu tedavisi daha iyi sonuç verir. Bu yöntemlerde başarı alınamayacak sınırdaki hastalarda obezite cerrahisi en etkin tedavidir. Obezite ameliyatı olan hastalar, ideal kilosuna doğru zayıflarken, kronik hastalıklar nedeniyle kullandıkları ilaçları da ameliyatın yaklaşık birinci ayında bırakıyor; ancak doğru tedaviyi yapamazsak geri dönüşler oluyor" şeklinde konuştu.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gülden Ballı, "Örneğin kontrolsüz diyabeti olan bir hastaya tüp mide ameliyatı yaparsak hasta ameliyattan 3-5 ay sonra o ilaçları kullanmaya devam ediyor. İşte bu nedenle her hasta için en doğru tedavi yöntemini uygulamak çok önemli. Ben diyorum ki bir atış hakkımız var; onda da en iyiyi yapalım. Böyle olduğunda tedavi başarıya ulaşırken, sağlıklı beslenmeyi hayat şekli haline getirmiş bir birey elde etmiş oluyoruz" diye aktardı.

"PSİKOLOJİK OLARAK DA HAZIRLIK GEREKİYOR"

Günümüz obezite hastalarının birçoğunun topluma ve sosyal hayata karşı kendilerini izole ettiklerini söyleyen Ballı, hem yeme bozukluğu olan hastalarda hem de obeziteden kaynaklı psikososyal problem yaşayan hastalarda mutlaka psikolog yardımı aldıklarını söyledi. Hastaların bu sürece her açıdan hazır olması gerektiğini vurgulayan Ballı, "Bir yılın sonunda görüp tanıyamadığım hastalar var. Zayıfladıktan sonra hayata daha verimli bağlanan, iş sahibi olan, evlenen hastalarımı gördükçe duygularıma hakim olamıyorum" dedi.

Kilo sorunu olan hastaların tedavi öncesi sağlık taramalarının yapıldığını ve baştan aşağı tüm vücudun kontrolden geçirildiğini belirten Op. Dr. Gülden Ballı, her hasta için özel beslenme profili çıkarıldığını anlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı