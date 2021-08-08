Aşırı sıcaklardan dolayı trafik ışıklarına şapka yaptılar! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte yaz aylarının beklenenden sıcak geçmesi vatandaşı birçok yönden olumsuz etkiliyor. Osmaniye'de ise bir yandan sıcaktan bunalan halk bir yandan da yoğun güneşin görüşlerini kısıtlamasından muzdarip. Trafik ışıklarını göremeyen bölge halkı kartonlarla trafik lambalarına gölgelik yapmaya başladı.

"KAZAYA SEBEBİYET VERMEK İSTEMEDİK"

Aşırı sıcakların esir aldığı şehirlerden birisi olan Osmaniye'de sıcak nedeniyle vatandaşlar trafik ışıklarındaki renkleri görmekte zorlanmaya başladı. Kırmızı mı, yeşil mi, sarı mı yandığını seçemediğini söyleyen bölge vatandaşı "güneş o kadar yoğun ki ışıklar net görünmüyor. Herkes tahmin ederek geçmeye başladı. Baktık olacak gibi değil en sonunda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için kendimizce böyle çözüm ürettik.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Vatandaşlar kırmızı ışığın üst tarafına kartondan gölgelik yaparak güneş ışığını kırıp ışığı net bir şekilde görmeyi başardı. Trafik ışıklarında gölgelik olduğunu gören diğer sürücülerin ise duruma bir anlam veremeyip ışıklara şaşkın şaşkın baktığı görüldü. Işıklarda bulunan karton şapkalar görenleri hayrete düşürdü.