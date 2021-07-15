Aşırı yağışlar baskınları beraberinde getirdi! AFAD, Rize'deki sel felaketinde son durumu açıkladı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize genelinde, 13 Temmuz Salı başlayan ve 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar ardından Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Rize ili Çayeli ilçesi Bakır istasyonunda metrekareye 190 kg, Çayeli ilçesi TEİAŞ istasyonunda metrekareye 148 kg, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kg yağış düştüğü bilgisi verilen açıklamada," Rize ili Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu çok sayıda ihbarın alındığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Rize ili sınırları içinde yağışlar aralıklı olarak devam ettiği kaydedilen açıklamada," TAMP kapsamında yerel düzey tüm çalışma grupları 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olarak," Merkez Muradiye beldesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 2 vatandaşımızın arama çalışmaları devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup 4 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmaları, halihazırda bölgeye ulaşan 85 personel ile devam etmektedir. Yürütülen çalışmalara destek olmak üzere Trabzon, Giresun ve Samsun illeri AFAD ve Jandarma kaynaklarından, canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkiinde arama çalışmalarına devam etmektedir. AFAD’a bağlı İl Müdürlüklerinden 29, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 olmak üzere toplam 39 dalgıç görevlendirilmiştir." bilgisine açıklamada yer verildi.

HASAR VE ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI

Zarar ve hasar tespit çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirmede," İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 2’şer kişilik ekipler olmak üzere 8 personel tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlbank Bölge Müdürlüğü tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4’er kişilik ekipler olmak üzere toplam 16 personel ile hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

ULAŞIM VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Ulaştırma ve altyapı çalışmalarının dışında diğer çalışmalar için yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaresi 72 köy yolu kapalı olup; İl Özel İdare yol ağında toplam 29 iş makinası 50 personel ile çalışmalar yürütülmektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden 1 kombi vidanjör, 1 normal vidanjör, 1 ekskavatör, 4 kamyon Güneysu İlçesine görevlendirilmiştir.

Karayolları Karayolları ağında kapalı yol bulunmamaktadır. Karayolları ağında toplam 6 farklı noktada 37 iş makinası ve toplam 40 personel ile çalışmalar sürdürülmektedir.

İl genelinde 288 trafo merkezinde toplam 24000 aboneye enerji verilememiştir. Arızaların giderilmesine yönelik ekip planlamaları yapılmıştır.

Büyükköy beldesi Arkadere Mahalesinde ikamet eden astım hastası bir vatandaşın kapalı yol nedeniyle alınamaması üzerine alternatif yoldan ambulans gönderilmiştir."

103 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların tahliyesi hakkında yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Çayeli Büyükköy Beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemişten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir.

Güneysu Spor Lisesi yurduna Güneysu Merkez Mahallesinden tahliye edilen 15 kişi yerleştirilmiştir.

Güneysu Belediyesi, Çayeli İlçesi Büyükköy Beldesi, Madenli Beldesi ve Muradiye Beldesinde Kızılay tarafından ikram dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Haberleşme kesintisi olan bir bölge bulunmamakta olup; Muradiye beldesine mobil baz hattı yerleştirilmiştir."

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