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  3. Son dakika: Rize sel ve heyelan felaketinden acı haberler: 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Rize sel ve heyelan felaketinden acı haberler: 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Rize'de yağışların ardından oluşan sel ve heyelanda kaybolan 1 kadın vatandaşın ardından Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın da cansız bedeninin bulunmasıyla toplam can kaybı 2'ye yükseldi. Kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Rize sel ve heyelan felaketinden acı haberler: 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Kentte dün öğleden sonra etkili olan ve gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından  Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde sel ve heyelan meydana gelmişti. Yapılan ihbarın ardından Tepebaşı köyünde 1, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 3 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolmuştu! 1 kişinin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar sonrası AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerinin, iş makinelerinin desteğinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi çıkarıldı.

EVİNİN 100 METRE AŞAĞISINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ayrıca, kaybolan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık vatandaşların yaptığı  aramanın ardından Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolmuştu! 1 kişinin cansız bedeni bulundu

4 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca merkeze bağlı Karayemiş köyü ile Çayeli ilçesinde birer kişi sel ve heyelanlar, 2 kişi de araçlarının sel sularına kapılıp dereye yuvarlanması sonucu yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolmuştu! 1 kişinin cansız bedeni bulundu

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ 

Öte yandan sel ve heyelanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bekir Pakdemirli,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gitti.

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Rize'deki sel ve heyelanda kaybolmuştu! 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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