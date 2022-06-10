Aşırı yorgunluk ve nefes darlığı ile kendini gösteriyor! Demir eksikliğini önlemek için nasıl beslenmeli?

BELİRTİLERİ NEDİR?
Başlangıçta bu hastalık pek çok kişi tarafından fark edilmese de demir eksikliği vücutta arttıkça aşırı, yorgunluk, nefes darlığı, soluk ten, baş ağrısı, soğuk eller ve ayaklar, dil iltihabı ve tırnak kırılması gibi nedenler ile kendini gösterebilir.
NEDEN OLUR?
Hastalık vücudun yeterli oranda hemoglobin üretmek için yeterli demir olmaması durumunda ortaya çıkar. Hemoglobin, kana kırmızı rengini veren ve kırmızı kan hücrelerinin oksijenli kanı vücudunuza taşımasını sağlayan kırmızı kan hücrelerinin bir parçasıdır. Vücudun yeterince demir üretmemesi sonrasında da hemoglobin eksikliği ile birlikte demir eksikliği kendini gösterir.