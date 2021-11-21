Aşk hayatındaki hareketlilikle annesini geçen Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi!

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile anılmıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdığı iddia edilmişti.

YİNE KONUŞMADILAR

İkili bugüne kadar ilişkilerini saklamak için çabalasa da artık kameralardan kaçmıyor.ir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmamayı tercih ediyor.

Annesi Seda Sayan'a da bu konuda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi