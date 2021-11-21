Hülya Avşar'ın itirafının yankıları sürüyor! Tanju Çolak'ın eşi Aysu Çolak'tan beklenmedik hamle! Boşanıyorlar mı?Aşk hayatındaki hareketlilikle annesini geçen Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi!Son dakika! Mit ve Katar istihbaratından ortak operasyon! Libya'daki 7 Türk vatandaş kurtarıldı!Günlerdir haber alınamıyordu! Çinli tenisçi Peng Shuai 19 gün sonra ortaya çıktı!Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte, il il vaka sayıları21 Kasım 2021 günün spor manşetleri | Dev derbiye saatler kaldı!Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?Elçin Sangu'dan bomba Kiralık Aşk itirafı! Acımasız açıklamalarda bulundu: "Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah"14 ülkeye yayıldı bile! Eğer yeterli tedbir alınmazsa yeni bir pandemi yaşanabilir! Doç. Dr. Ümit Savaşçı: "Kuş gribi, koronavirüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü"Fatih Terim'in gözü derbide! Sahaya çıkaracağı kadroyu belirledi!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aşk hayatındaki hareketlilikle annesini geçen Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi!

Aşk hayatındaki hareketlilikle annesini geçen Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi!

Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi.

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile anılmıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdığı iddia edilmişti.

YİNE KONUŞMADILAR

İkili bugüne kadar  ilişkilerini saklamak için çabalasa da artık kameralardan kaçmıyor.ir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmamayı tercih ediyor.

Aşk hayatındaki hareketlilikle annesini geçen Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi!

Annesi Seda Sayan'a da bu konuda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
1
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT