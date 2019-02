Baş rollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı bir zamanların popüler dizisi Aşk-ı Memnu'yu herkes severek seyretmişti. Aynı zamanda Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri olan Aşk-ı Memnu anlamı merak edilen konular arasına girdi. Peki Aşk-ı Memnu ne demektir? Aşk-ı Memnu ne anlama gelir? İşte detaylar...

AŞK-I MEMNU NE DEMEKTİR, NE ANLAMA GELİR?

Aşk-ı Memnu kelime anlamı olarak "yasak aşk" demektir.

4 Eylül 2008 tarihinden 24 Haziran 2010 tarihine kadar toplam 79 bölüm yayınlanan Türk dizisidir. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmıştır.

Aynı zamanda Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil'in realist-naturalist bir romanıdır. İlk olarak 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edildikten sonra 1900'de kitap olarak yayımlanmıştır.

AŞK-I MEMNU KİTABI HAKKINDA...

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Adnan Bey’in kendisinden yaşça küçük Bihter Hanım’la olan evliliği ve Adnan Bey’in genç yeğeni Behlül ile yengesi Bihter arasında yaşanan yasak aşktır.

Gözü yükseklerde genç bir kadın olan Bihter, Melih Bey takımından lükse ve Batılı yaşama düşkün bir kadın olan annesi Firdevs Hanım’ın da telkinleri ile orta yaşında bir adam olan Adnan bey ile evlenir. Adnan Bey ve Bihter’in ilk başlarda mutlulukla devam eden evlilikleri, Bihter’in genç, yakışıklı ve çapkın adam olan Adnan Bey’in yeğeni Behlül ile gizli bir aşk yaşamaya başlaması dnan Bey’in aile hayatını ve mutluluğunu tehdit etmeye başlar.

AŞK-I MEMNU ROMANININ ANA FİKRİ NEDİR?

Yasak bir aşk bir ailenin yıkımına neden olabilir, gerçekleri zamanında fark etmek sevdiklerinin daha fazla üzülmesini engeller.

ROMANIN DÖNEMİ VE SOSYAL YAPI

Roman, Tanzimat ve Servet-i Fünün dönemlerinde 1890 yıllarındaki İstanbul’u anlatmaktadır. Batılı yaşama duyulan özentinin tavan yaptığı yıllarda yaşanmıştır. Birçok aile evlerine yabancı mürebbiyeler tutmakta, piyano çalmak, Fransızca öğrenmek, hatta konuşmak, köpek gezdirmek lüks giyinmek, eğlence mekânlarında dolaşmak amacını taşımaktadır. İstanbul’daki zenginler batılı bir hayat özentisi içindedir.

Bu dönemin yazarları da batı uygarlığına, özellikle Fransa’ya hayrandır.

ROMANDAKİ MEKÂNLAR

• Konak: Adnan Bey’in sahibi olduğu, kızı Nihal, oğlu Bülent ve mahiyetinde çalışanlarla birlikte yaşadığı, romandaki olayların ana merkezidir.

• Göksu: Sandal sefalarının yapıldığı, Adnan Bey’in hayatına yeni bir yön verdiği, Bihter’in içindeki kadını uyandıran dönemin meşhur eğlence yeridir.

• Ada: Roman kahramanlarının ruhen sıkıldıkları zamanlarda bir kaçış ve dinlenme yeri olarak kullandıkları mekândır.

AŞK-I MEMNU’daki KİŞİLER

BİHTER : Fiziki Yapısı: Uzun ve düz kaşlı alnı geniş saçları biraz kıvırcık ve siyah, İnce uzun boylu, güzel giyimli bir hanımdır.

Psikolojik Yapısı: Annesinden kurtulmak, annesinin kötü şöhretinden dolayı koca bulamamak ve lüks yaşam için babası yaşındaki Adnan Bey ile evlenmiştir. Evliliğinde bulamadığı aşkı Behlül de yaşamıi, paranın mutlu edemeyeceğini düşünmemiştir.

Sosyal Yapısı: Melih bey takımında Firdevs Hanimin küçük kızıdır. Gezi ve eğlence yerlerinde tanınmış Piyano ve ud çalabilen kocasına sadık bir eş çocuklara iyi bir anne olmak niyetiyle yaptığı evlilikte namusunu ve şerefini koruyamayan bir kadın.





NİHAL: Fiziki Yapısı: Mavi gözlü, uzun boylu, sarı kirpik, küçük ağızlı incecik elleri olan uzun sarı saçlı, 12-14 yaşlarında Adnan Bey’in kızıdır. Annesi küçük yaşta ölmüş, Piyano çalmasını İtalyan müziğini çok ve operayı seven bir kızdır.

Psikolojik Yapısı: Duygusal ve hassastır, çabuk sinirlenen ve sinirlendiği zaman rahatsızlanan her şeyin aşırısını isteyen kıskanç bir genç kızdır. Hayyallerinde Behlül’ü sevmekte ve onula evlenmeyi düşünmektedir.



BEHLÜL: Fiziki Yapısı: 20 yaşlarında, ince sarı bıyıklı, genç ve yakışıklı bir gençtir. Parayı her şeyden üstün tutan, amcasına ettiği ihanet ile vicdanı sızlayan buna rağmen yengesi ile aşk yaşamaya devam eden uçarı bir gençtir.

Sosyal Yapısı: Adnan Bey’in yeğenidir. Hayatı her yönüyle bildiğine inanır. Hareketli bir yapısı vardır. Nerede bir eğlence varsa oraya gider. Çapkındır. Güzel giyinmek ve zamanını hoş geçirmek gibi merakları vardır.



ADNAN BEY: Fiziki Yapısı: Kırk beş yaşlarında, sakalı, bakımlı, şık bir beyefendidir.

Psikolojik Yapısı: Bir şeyi kolay kolay beğenmez. Özverili ve fedakârdır.

Sosyal Yapısı: Boğaziçi’nde bir yalıda oturur. Zengindir. Kızına bağlı bir baba, karısına bağlı bir eştir. Olgun ve terbiyeye sahiptir. Boş zamanlarında ağaçtan eşyalar yapar.

FİRDEVS HANIM: Fiziki Yapısı: Saçları sarı boyalı, gözleri sürmeli 45 yaşlarında bir bayandır.

Psikolojik yapısı: Kızlarını gençliğini, güzelliğini ve mutluluğunu kıskanan birisidir. Kıskançtır. Kızlarının büyüdüğünü ve kendisinin yaşlandığını asla kabul etmez. Genç görünmeye çalışan ve bunun için genç giyinen bir insandır.

Sosyal Yapısı: Melih Bey takımındandır. İki kızı vardır. Dul bir kadındır. Maddî geliri pek fazla değildir. Özgür birisidir.



BÜLEND: Fiziki Yapısı: Tombul, al yanaklı, ince kumral saçlı sevimli bir oğlandır.

Psikolojik Yapısı: Hiçbir şeyden haberi yoktur. Dağınık bir çocuktur.

Sosyal Yapısı: Adnan Bey’in küçük oğludur. Yatılı okula verilmiştir. Üvey annesi Bihter ile arası iyidir. Ablasını çok sever.



MATMAZEL DE COURTON: Fiziki Yapısı: Evlenmek için geç kalan, yaşı ilerlemiş yabancı uyruklu bir kadındır.

Psikolojik Yapısı: İffet ve namusunu korumak için İstanbul’a gelen namuslu bir kadındır. Nihal’in annesiz kalışı onun annelik özlemini ortaya çıkarır. Onun da gönlünde bir annelik hevesi vardır. Nihal bu boşluğu doldurur.

Sosyal Yapısı: Evlenmekte geç kalmış yaşlı bir kızdır. Beyoğlu’nun seçkin ailelerinden bir Rum ailesine mürebbiye olarak gelmiştir. Adnan Bey’in yalısı ise mürebbiyelik hayatının ikinci dönemidir.



PEYKER: Fiziki yapısı: Kısa, kılsız kaşlı, kumral, dolgun vücutlu bir kadındır. Yirmi beş yaşındadır. Babasına benzemektedir.

Psikolojik Yapısı: Kocasına sadık iffetli bir kadındır. Behlül ona sarkıntılık eder; fakat namuslu Peyker, Behlül’ün asılmalarına aldırış etmez.

Sosyal Yapısı: Firdevs Hanım’ın büyük kızıdır. Evli bir çocuk annesidir.



BEŞİR

Fiziki Yapısı: Esmer normal boya sahip bir delikanlıdır.

Sosyal Yapısı: Yalıdaki ara işlerine bakan Habeş asıllı bir çocuktur. Bülent’in oyun arkadaşıdır. Nihal’i çok sever ve ona tam samimiyetle bağlıdır. Bihter ile Behlül arasındaki yasak aşkı bilmektedir. Nihal’in haline dayanamamış ve bildiği her şeyi Adnan Bey’e anlatmıştır.

AŞK-I MEMNU ROMAN ÖZETİ

Kalenderden dönerken Bihter, Peyker ve Firdevs Hanımlar Adnan Bey’le karşılaşırlar. Firdevs Hanım Adnan Bey’in Bihter’e bakmasıyla bozulur. Kendisinin kızının yaşlarının birinin 25 ötekininse 22 yaşında olduğunu unutarak kendisine çocuk gözüyle bakıyormuş. Peyker’in söylediği söze karşı Bihter insafsız bir tebessüm ile karılık verir. Peyker evlenmiş hatta çocuğu olacaktı.

Ama bu durum pek Firdevs Hanımın hoşuna gitmiyor çünkü kendisinin biraz daha yaşlandığını hissetmek onu deli ediyormuş.

Melih bey takımının içinde bu durunda olmak onun için alçalmak ve kaderinin onu alıkoymuş olarak düşünüyormuş. Bu vaka hayatını kirletecek bir leke kadar onu korkutuyor ve artık Peyker’e onu büyük valide edecek olan bu mahlûka açıkça düşmanlık duyuyordu. Peyker’in son cümlesinden sonra sandalda hep sustular. Adnan Bey artık unutulmuş olarak görünüyormuş.

Adnan Bey iki çocuklu dul bir adamdır. Yaşının büyük olmasına rağmen Firdevs Hanımın küçük kızı ile evlenmek istiyormuş. Firdevs hanımın büyük kızı zaten evliymiş. Firdevs Hanım Adnan Bey ve Bihter’in aralarındaki yaş farkını göz önünde bulundurmadan kızını Adnan Beye verir. Bihter ise Adnan Bey ile sadece zengin ve parası olduğu için evlenir. Aralarındaki yaş farkı olmasına rağmen ilişkileri gayet düzgün bir şekilde ilerlemiş. Adnan beyin kızı olan Nihal üvey annesi ile anlaşamayacağını anlayarak ondan uzak durur ve kendi halinde takılır. Ama Nihal ince ve anlayışlı birisidir. Hayatın zor bir süreç olacağını şimdiden anlamıştır. Nihale kardeşlik yapan Behlül vardır. Nihal ona karşı içten sevgi biriktirmekte olup onu kıskanmıştır. Behlül’ ün uzun ince boylu esmer bir bayanla nişanlanması Nihal’ in hayalini suya düşürmüştür. Nihal ne olursa olsun Behlül’ü sevmekten vazgeçmemiştir. Bir süre sonra Behlül nişanlısından ayrılır Adnan beyden izin alarak Nihal ve Behlül bara gitmişlerdir. Bu durum biraz Nihal ‘in hoşuna gitsede ortada tatsızlık yaşanması moralini bozmuştur. Uzun bir süre sonra Behlül ve Nihal ‘i evlendirmek istemişlerdir. Nihal olaya içten içe sevinir Behlül’ün sık sık ziyaretlerini kendisi için olduğunu zanneder. Behlül’ ün ziyaretleri Nihal için değildir. Behlül çapkın bir dalda duramayan birisiymiş. Firdevs hanımın büyük kızı olan Peykrer’e karşı bir yakınlık duymaktaymış. Kadını tuzağa düşürmeye çalışmış.



Artık kadınları nasıl ele geçirilebileceğini deneyimlerinden dolayı öğrenmiş kadını tuzağa düşürmüş birgün Bihter Behlül’e şekerleme ısmarlamış almak içinde Behlül’ün odasına gider. Oda loştur. Akşam vaktiymiş. Biraz konuşmuşlar Bihter odadan çıkacağı zaman Behlül yengesini geri içeriğe çağırmış. Bihter’e karşı olan duygularını anlatmış. BihtEr Behlül’ü, Göksu da Peykeri öperken görmüş. Bu yüzden Behlül’ün ona karı duyduğu sevgiye inanmamış ve reddetmiş onu baştan çıkarabilmek için elinden geleni yapmış ve zayıf anlarından faydalanarak başarmış. Bihter’le Behlül gizli gizli buluşurlar. Bir gece sandalda buluşurlar gece yarısı geri eve dönerler. Bihter sandalda çantasını unutmuş. Evin temizlikçisi çantasını bulur. O gece Behlül’ün de raya gittiğinden haberi olan temizlikçi olayı biraz anlamıştır. Bunu fark eden Bihter ve Behlül yine tehlike içinde olsalar da ilişkilerini sürdürmeye devam etmişler. Ta ki Behlül ile Nihal’in evlenme konusu ortaya çıkana kadarmış. Nihal’i seven biri daha varmış oda o evde büyütülmüş bir zengin çocuğuymuş. Bütün duygularıyla sarışın ince kıza hayranmış ona karşı duyduğu sevgiden verem olmuş. Nihal’in peşini ne olursa olsun bırakmamış hizmetine koşan biriymiş. Sevdiği kızın haberi yokmuş kendi içinde büyüttüğü tek taraflı sevgiymiş. Sevdiği kızın bir başkasıyla yani Behlül ile evleneceğini duyması onun kıskançlık krizinden sonra yataklara düşürmüş. Nihal bir gün raslantı sonucu üvey annesinin gizli macerasını öğrenmiş. Nihal Bihter’e ait nefti çarşafını giymiş prova yapmaya başlamış Behlül bunu fark edememiş Nihal’i Bihter sanmış bir söz söylemiş. Nihal bunun üzerinden giderek olay ın iç yüzünü öğrenmiş. Bir akşam merdüven başında Bihter ile Behlül’ün konuşmasını gizlice dinlemiş duyduklarını inanamayıp zayıf vücudu dayanamayıp bayılmış, öğrendiklerini de böylece açığa vurmuş. Bihter Nihal ile Behlül’ün evlenmesine engel olmaya çalışmış. Çünkü Behlül’ e karı sevgi varmış içinde. O da Behlül’ü çok kıskanmaya başlamış. Sevdiği kişiyi elinden kaçırmak istemiyormuş.



Beşir Bihter ile Behlül’ün gizli aşk yaşadığına defalarca tanık olmuş ama bunu Adnan beye ve Nihal e açıklayamamış. Bu karmaşık durum kendiliğinden son bulur. Nihal yaşadığı bu talihsiz olaydan dolayı bayıldığı geceden beri etkisinden kurtulamayıp yatağa düşer. Nihal’i yatakta gören Beşir artık dayanamayıp Nihal in yatağı başında Adnan beye gördüklerini, sezdiklerini duyduklarını bir bir anlatır. Karısının kendisini yeğni ile aldattığını öğrenen Adnan Bey deliye dönmüş şekilde Bihter i aramaya başlar. Bihter artık kendisi için çıkar yol kalmadığını ne yaparsa yapsın hayatını mutluluğunu ve yuvasını kurtaramayacağını anlamış. Baka şekilde Behlül ise kendisinden hevesini alınca er ya da geç onu affedecek olan Nihal e döneceğini düşünür. Bu şekilde de nasıl yaşarım düşüncesi kaplamış hayatını, eşinin karşısına çıkmaya yüzü olmadığı için odadan dışarı çıkmıyormuş. Bihter için 2 yol varmış böyle mutsuz onursuz hayata razı olmak yada olmamakmış tabi bu şekilde iken razı olmamış. Oyuncağa benzeyen mini bir tabanca ile intihar etmiş.



Bihter in intiharından bir süre sonra Nihal iyileşmiş ve Behlül insan içine çıkmaya yüzü olmadığından oradan kaçıp uzaklaşmış. Böyle bir hayat sonunda gerçeklerle yüzleşerek tecrübe kazana Adnan bey ve kızı sadece birbirleri için yaşamaya karar vermişler.