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  3. Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ve Ozan'ı İlhan Şen'in aşk yaşadığı kesinleşti! Yakayı o paylaşımla ele verdiler! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler!  

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ve Ozan'ı İlhan Şen'in aşk yaşadığı kesinleşti! Yakayı o paylaşımla ele verdiler! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler!  

FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra ve Ozan karakterine hayat veren başarılı oyuncular Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.

No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi cuma günleri FOX TV izleyicisi karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren başrol oyuncuları İlhan Şen ve Burcu Özberk'i birbirine yakıştıran hayranları, ikilinin her hareketinden bir anlam çıkarsa da ünlü oyuncular her defasında aşk iddialarını yalanladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ve Ozan'ı İlhan Şen'in aşk yaşadığı kesinleşti! Yakayı o paylaşımla ele verdiler! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler!  

"SÖYLE AŞKIM"

Dizinin Esra'sı Burcu Özberk'in Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı bir paylaşımda rol arkadaşı İlhan Şen'le birlikte olduğunu gösterdi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ve Ozan'ı İlhan Şen'in aşk yaşadığı kesinleşti! Yakayı o paylaşımla ele verdiler! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler!  

Hikayede İlhan Şen'e "Nasıl geceler?" sorusunu yönelten Özberk'in partnerinden duyduğu yanıt takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"Söyle aşkım" yanıtını veren İlhan Şen aralarında ilişkiyi kanıtlamış oldu.

Emine Özfalcı
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