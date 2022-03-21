Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk ve Ozan'ı İlhan Şen'in aşk yaşadığı kesinleşti! Yakayı o paylaşımla ele verdiler! Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler!  

No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi cuma günleri FOX TV izleyicisi karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren başrol oyuncuları İlhan Şen ve Burcu Özberk'i birbirine yakıştıran hayranları, ikilinin her hareketinden bir anlam çıkarsa da ünlü oyuncular her defasında aşk iddialarını yalanladı.

"SÖYLE AŞKIM"

Dizinin Esra'sı Burcu Özberk'in Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı bir paylaşımda rol arkadaşı İlhan Şen'le birlikte olduğunu gösterdi.

Hikayede İlhan Şen'e "Nasıl geceler?" sorusunu yönelten Özberk'in partnerinden duyduğu yanıt takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"Söyle aşkım" yanıtını veren İlhan Şen aralarında ilişkiyi kanıtlamış oldu.