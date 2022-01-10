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Aşk yaşadıkları iddia edildi birçok kez yalanladılar! Burcu Özberk'ten İlhan Şen açıklaması! Gerçeği artık itiraf etti! "Bebeğim biz ilişki..."

FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Burcu Özberk dedikodulara son noktayı koydu.

Cuma akşamlarına damga vuran, FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk iddialarıyla magazin gündeminde sık sık yer ediniyorlar.

"İLİŞKİ YAŞIYORMUŞUZ"

Son olarak ikilinin aşklarını itiraf ettiği haberleri gündeme gelince Burcu Özberk bir açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Burcu Özberk, görüntülerin eski olduğunu ve öyle bir şey olmadığını dile getirerek, "Haberleri gördüğümde İlhan'ı aradım. 'Bebeğim ilişki yaşıyormuşuz' dedim" diyerek çıkan haberleri tiye aldı. 

Aşk yaşadıkları iddia edildi birçok kez yalanladılar! Burcu Özberk'ten İlhan Şen açıklaması! Gerçeği artık itiraf etti! Bebeğim biz ilişki...

"PARTNERİMLE AŞK YAŞAMADIM"

Öte yandan Burcu Özberk ağustos ayında verdiği bir söyleşide "Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım" demişti.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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