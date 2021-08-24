Aşk yaşadıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz set yorgunluğunu birlikte attı!

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'la Netflix'in yeni Türk dizisi Another Self oyuncu kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün koronavirüs olması nedeniyle dizi çekimleri durdurulmuştu. Oyuncunun sağlığına kavuşmasının ardından sete geri dönmesiyle çekimler tekrar başladı.

YAN YANA İLK KARE

Çekimleri Ayvalık Cunda'da devam eden dizinin oyuncuları geçtiğimiz akşam, set yorgunluğunu atmak için bir mekanda buluştu. Ünlü oyuncu Serkan Altunorak, ekip arkadaşlarıyla birlikte selfie çekerken Murat Boz da o kareyi 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Murat Boz'un paylaşımına beğeni yağarken Tuba Büyüküstün ile yan yana oturmaları dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz haftalarda spor çıkışı görüntülenen ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" şeklinde yanıt vermişti.

Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi?

ANOTHER SELF KONUSU

Okul arkadaşı olan ve hala en yakın arkadaşlar olarak hayatlarına devam eden üç kadının hikayesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak. Bu karakterin adının Sevgi olduğu bilinmekte.