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  3. Aşk yaşadıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz set yorgunluğunu birlikte attı!

Aşk yaşadıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz set yorgunluğunu birlikte attı!

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Boz ve Tuba Büyüküstün set yorgunluğunu birlikte attı. Netflix'in yeni Türk dizisi Another Self oyuncuları, birlikte çekildikleri kareyi paylaştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz set yorgunluğunu birlikte attı!

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'la Netflix'in yeni Türk dizisi Another Self oyuncu kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün koronavirüs olması nedeniyle dizi çekimleri durdurulmuştu. Oyuncunun sağlığına kavuşmasının ardından sete geri dönmesiyle çekimler tekrar başladı.

YAN YANA İLK KARE

Çekimleri Ayvalık Cunda'da devam eden dizinin oyuncuları geçtiğimiz akşam, set yorgunluğunu atmak için bir mekanda buluştu. Ünlü oyuncu  Serkan Altunorak, ekip arkadaşlarıyla birlikte selfie çekerken Murat Boz da o kareyi 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz set yorgunluğunu birlikte attı!

Murat Boz'un paylaşımına beğeni yağarken Tuba Büyüküstün ile yan yana oturmaları dikkatlerden kaçmadı. 

Aşk yaşadıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz set yorgunluğunu birlikte attı!

Geçtiğimiz haftalarda spor çıkışı görüntülenen ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" şeklinde yanıt vermişti.

{TITLE_STRIP}Murat Boz - Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Murat Boz - Tuba Büyüküstün sevgili mi?

Aşk yaşadıkları iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz set yorgunluğunu birlikte attı!

ANOTHER SELF KONUSU

Okul arkadaşı olan ve hala en yakın arkadaşlar olarak hayatlarına devam eden üç kadının hikayesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak. Bu karakterin adının Sevgi olduğu bilinmekte.

 

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