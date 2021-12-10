Askarit ne demek, TDK'ya göre Askarit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Askarit ne demek? Askarit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi askarit kelimesi. Peki askarit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre askarit nedir, askarit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASKARİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Askarit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Askarit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre askarit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağırsak solucanı

