Askat ne demek, TDK'ya göre Askat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Askat ne demek? Askat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi askat kelimesi. Peki askat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre askat nedir, askat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Askat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Askat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ASKAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Askat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre askat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri



ASKAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Metrenin askatları desimetre, santimetre ve milimetredir.

