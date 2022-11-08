Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler

Askerlik zamanı gelmiş ve bu görevi yapmak isteyen erkekler askere gitmek için neler yapılması gerektiğini, hangi belgelerin hazırlanması gerektiğini merak ediyor. İşte Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler

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Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler

Askere gidecek olan erkekler gidecekleri yerlerin belli olması sonrası resmi olarak yapacağı işler ve askere giderken özel olarak alınması gerekenler ihtiyaçlar için araştırmalara başladılar. Günü gelmeden işlerini halletmek isteyenler için işte "Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler"

Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler

ASKERE GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER NELERDİR?

Askere gitmeden önce kişisel ihtiyaç çantasında bulunması gereken en önemli şeyler şu şekildedir;
İç çamaşırı
Tırnak makası
Şampuan, duş jeli
Traş makinesi, taş köpğü, traş köpüğü
El sabunu
Kulak tıkacı
Banyo lifi
Ağız bakım seti
Havlu
Terlik
Yara bandı, pamuk
Dikiş seti
Kilit seti
Sivil kıyafetler
Kontorlü telefon ve kart
Nemlendirici
Kağıt havlu, peçete
Boyna asmalı cüzdan

Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler

ASKERE GİTMEK İÇNİ NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

Lise veya üniversiten mezun olmuş ve askerlik durumu gelmiş olan erkekler, e-Devlet üzerinden Asker alma(ASAL) Hizmetlerine Başvuru kısmına girerek, Askerlik Yoklaması Süreç Takibini takip ederek, Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri son olarak da Askerlik Hizmet Tercih İşlemlerini yaparak başvurusunda bulunabilir.

Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler

ASKERLİK MUAYENESİNDEN NELER YAPILIR?

Askere gidecek olan kişi, askerliğe gideceğini dair bilgileri içeren belgeler ile hastaneye askerlik muayenesi için başvuruda bulunur. Doktor tarafından askere gidecek olan kişiye yapılacak olan tahlillerden sonra herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilir. Doktor daha sonra Fiziki, boy, kilo, ruh sağlığı tespiti ve kan tespitlerini bir belge haline getirir. Çıkan sonuçlardan herhangi bir sorun olursa muayene raporu verilir.

Askere Giderken Alınması Gerekenler Nelerdir? 2022 Askerlik için Gerekenler

ASKERE TESLİM OLURKEN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi
9 adet vesikalık fotoğraf
Öğrenim durumu belgesi ve kopyası(Asker öğrenci ise)
Hapis durumu var veya yurtdışında işçi yada işveren ise ilgili kurumlardan bu durumu beyan eden belgesi
Mesleği gösteren belge
Sporculuk var ise lisans
Sürücü belgesi gibi standart belgeleri askere teslim olurken gerekli olan evraklardır

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