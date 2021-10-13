Askerî Ataşe ne demek, TDK'ya göre Askerî Ataşe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Askerî ataşe ne demek? Askerî ataşe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi askerî ataşe kelimesi. Peki askerî ataşe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre askerî ataşe nedir, askerî ataşe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASKERÎ ATAŞE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Askerî ataşe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre askerî ataşe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman

