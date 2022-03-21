Askerî Kaput ne demek, TDK'ya göre Askerî Kaput kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Askerî kaput ne demek? Askerî kaput TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi askerî kaput kelimesi. Peki askerî kaput ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre askerî kaput nedir, askerî kaput kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASKERÎ KAPUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Askerî kaput kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre askerî kaput kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Askerlerin giydiği kalın kumaştan üstlük

