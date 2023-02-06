Askerlerin enkazdan çıkardığı küçük kız yürekleri dağladı: "Annemi de kurtarın"

Türkiye'nin en acı günlerinden biri olan 6 Şubat 2023 Pazartesi gününde şiddetli bir deprem yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket olarak tanımladığı deprem, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi.

DEPREM YIKIMA NEDEN OLDU

Saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te yıkıma neden oldu. Binlerce bina yıkılırken binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için 9 bin 698 personel sahada görev alıyor.

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ENKAZDAN ÇIKARILDI

Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürdürülen kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan küçük bir kız çocuğu, Mehmetçikler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan küçük kızın "Annemi de kurtarın" sözü yürekleri dağladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."