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  3. Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi!

Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi!

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi!

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

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