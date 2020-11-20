Askerlik sevk tarihi ertelendi mi? Ne zaman? İşte askerlerin teslim olma tarihi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerlik görevini yapmak üzere 23-25 Kasım tarihleri arasında sevki gerçekleştirilecek olan yükümlülerin sevk tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında, bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla açıklamanın ardından, duyurunun yayımlandığı http://asal.msb.gov.tr sitesine erişim problemi yaşandı.

ASKERLİK SEVK TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

ASKERLİK SEVK TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüste bulaş riskini azaltmak için alınan askerlik sevkinin ertelenmesi kararı kapsamında, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" Kaynak: MSB'den flaş askerlik kararı: Sevk tarihleri ertelendi." ifadelerine yer verildi.

BEDELLİ ASKERLİK YÜKÜMLÜLERİNİN SEVKİ ERTELENDİ Mİ?

ERTELEME HANGİ YÜKÜMLÜLERİ KAPSIYOR?

MSB tarafından daha önce yapılan duyuruda 23-25 Kasım 2020 sevk tarihleri, 2'nci grup er ve erbaşları kapsıyor.

Kasım 2020 celbi askerlik yükümlüleri sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları,

Erbaş/Er (1nci Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 30 Ekim 2020

Kovid-19 Testinin Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin Alınabileceği Tarihler: 26-30 Ekim 2020

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi)

Yükümlü Sevk Tarihi: 21 Kasım 2020Kovid-19 Testinin

Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin Alınabileceği Tarihler: 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 25 Kasım 2020

Kovid-19 Testinin Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin Alınabileceği Tarihler: 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup)

Yükümlü Sevk Tarihi: 24 Aralık 2020

Kovid-19 Testinin Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin Alınabileceği Tarihler: 20-24 Aralık 2020