Kurban bayramının gelmesiyle birlikte vatandaş bayram tatilinde ve arefe gününde açık olan kurum ve işletmeleri araştırmaya devam ediyor. Kargolar, bankalar, kuaförler gibi işletmelerin faaliyet gösterip göstermediğini merak eden vatandaşların yanı sıra bir de vatani görevlerini yerine getirmek isteyen gençler askerlik şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor.. Peki Askerlik şubesi arefe günü açık mı? Kurban bayramı öncesi arefe günü askerlik şubesi açık mı 2021?

ASKERLİK ŞUBESİ AREFE GÜNÜ AÇIK MI? KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ AREFE GÜNÜ ASKERLİK ŞUBESİ AÇIK MI 2021?

Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, dini bayramların bir gün öncesi olan arefe günlerinde ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.

ASKERLİK ŞUBELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Ancak şubeden şubeye çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.