Askerlik uzatıldı mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında askerlerin terhis tarihlerinde değişiklik yapılması sonrası birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor. Peki Askerlik uzatıldı mı? | Celp ve terhis süresi ne kadar uzatıldı? | Celp ve terhis ne zaman olacak? Ayrıntılar haberimizde.

ASKERLİK UZATILDI MI? CELP VE TERHİS SÜRESİ NE KADAR UZATILDI?

Terhislerin 1 ay ertelenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.

CELP VE TERHİS NE ZAMAN OLACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında askerlerin terhis tarihlerinde değişiklik yapılması bekleniyordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde askerlik celp ve terhis tarihlerine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Bakan Akar'ın açıklamasından sonra askerliğin bir ay uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs nedeniyle Kasım 2019’da askere alınanların ise hizmet süresinin bir ay uzatıldığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,açıklamasında, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

TERHİS 1 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla terhisin bir ay uzatılması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.