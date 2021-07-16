Askerlik yerleri açıklandı mı 2021 son dakika? MSB ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusu

Milyonlarca gencin merak ile takip ettiği askerlik yerleri hakkında MSB'den açıklama geldi. Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erbas/Erlerin temmuz, ağustos ve eylül dönemi sevke tabi sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı haberimizde! Askere gitmeye bekleyen milyonlarca adayın Askerlik yerleri açıklandı mı 2021 son dakika? sorusuna MSB'nin son dakika yanını şöyle...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021 SON DAKİKA?

Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları İle Erbas/Erlerin sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup er ve erbaşlar 26-27-28 Temmuz tarihlerinde sevk edilecekler.

2. grup er ve erbaşlar da 16-17-18 Ağustos tarihlerinde sevk edilecek.

3. grup er ve erbaşlar ise 13-14-15 Eylül tarihlerinde sevk edilecekler.

Sevk işlemleri hakkında tüm detaylara e-devlet üzerinden ulaşılabilecek. Sınıflandırma sonucu da e-devlet'ten öğrenilebilecek.

MSB'den yapılan açıklamada, '' Temmuz/ağustos/eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbas/erlerin sınıflandırma sonuçları e-devlet ve as.ş. bşk.lıklarından açıklanmıştır. '' denildi.