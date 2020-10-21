Koronavirüs pandemisi sürerken ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar için Askıda ekmek uygulaması yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği uygulama muhalefet partileri tarafından çokça eleştirilmişti. Bahçeli'de bu eleştirilere cevap vermişti. Bu uygulama merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Askıda ekmek uygulaması nedir? Askıda ekmek ne demek? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ASKIDA EKMEK NE DEMEK? ASKIDA EKMEK UYGULAMASI

Askıda ekmek uygulamasında fırına giden bir kişi aldığı ekmeğin bir fazlası ücret ediyor ve bir ekmeğin askıda olmasını söylüyor. Talep doğrultusunda fırıncı 1 ekmeği sizin için askıda ekmeklerin arasına bırakıyor. Fırına gelerek ihtiyacı olan bir kişi "Askıda ekmek var mı?" diye soruyor. Eğer askıda ekmek varsa bu kişi ekmeği herhangi bir ücret ödemeden alıyor.

BAHÇELİ PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini TBMM'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşmada "askıda ekmek" uygulamasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, İstanbul’da "Askıda Ekmek Kampanyası"nı başlatıp dar ve orta gelirli vatandaşlara, güçleri nispetinde, onları incitmeden, izzet-i nefislerini zedelemeden destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bahçeli, "Bir elin verdiğini diğer elin görmemesine özen gösterdik." dedi.

Bahçeli, 6 Ekim 2012 yılında Samsun İlkadım ilçesinde olduğu gibi ekmek fiyatlarının zamlandığı başka dönemlerde de benzer kampanyalar yaptıklarına değindi. Bahçeli, "O tarihlerde kendisine bile devası olmayan şahıs ekonomiden sorumlu bakanlık görevini icra ediyordu. İnançlarımız ne diyorsa onu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." ifadelerini kullandı.

"Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar." diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz, milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar da namertsiniz. Helal lokma arayışı haramdan geçinen kirli yüzleri rahatsız etmiştir. Bunlar her fırsatta ya ekonomiyi kötülerler, ya Türkiye’yi kötü gösterirler, ya da milletimize korku aşılayıp küresel dayatmalara refakat ederler."