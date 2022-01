Aşkından eşini terk etmişti! Megan Fox ve Machine Gun Kelly evleniyor! "Birbirimizin kanını içtik"

Brian Austin Green ile evliliği kötü giden Megan Fox film setinde Machine Gun Kelly ile tanışmış ve genç şarkıcıya aşık olmuştu. Aşkı için evliliğinden vazgeçen Fox Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını açıklamıştı.

"ONUNLA EVLENMEMİ İSTEDİ"

Sosyal medyada sıklıkla erotik pozlar paylaşan ikili evlilik kararı aldı. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşıp şunları yazdı:

"Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde birlikte yaşayacağımız acılardan habersizdik.

İlişkinin bizden isteyeceği işlerden ve fedakarlıklardan habersiz ama aşk sarhoşu. Her nasılsa bir buçuk yıl sonra, cehennemde birlikte yürüdükten sonra onunla evlenmemi istedi. Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve onu takip edecek her yaşamda olduğu gibi, evet dedim. ve sonra birbirimizin kanını içtik."

Birbirlerinin kanını içerek nişanlandıklarını ilan eden çift daha önce de birbirlerinin kanını kolye olarak taşıdıklarını sosyal medyadan ilan etmişti.