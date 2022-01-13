Kıyafetleriyle eleştirilen Hande Yener'in doğum günü pastasını görenler "Aman İzzet Yıldızhan görmesin" dedi!Domenec Torrent ve ekibinin Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Aldığı ücret şaşkınlık yarattı!Emcek ne demek, TDK'ya göre Emcek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511498Alişan'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Yunus Günçe, fena dalga geçti! "Benimle de evlenebilirmiş"Bakan Yanık duyurdu: SED ödemeleri 2022 yılında 1611 TL'ye yükseltildiSüleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu fena köşeye sıkıştırdı! "İtiraf et bekliyorum. Diş muayenesinde FETÖ ile..."İstanbul Kadıköy'de feci yangın! Hatice Çomçom hayatını kaybetti.Sayan isminin anlamı nedir, Sayan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Erkan Özdamar hangi takımlı?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aşkından eşini terk etmişti! Megan Fox ve Machine Gun Kelly evleniyor! "Birbirimizin kanını içtik"

Aşkından eşini terk etmişti! Megan Fox ve Machine Gun Kelly evleniyor! "Birbirimizin kanını içtik"

Evliyken genç şarkıcıya aşık olan ve eşini terk eden Megan Fox, Machine Gun Kelly'den evlenme teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Brian Austin Green ile evliliği kötü giden Megan Fox film setinde Machine Gun Kelly ile tanışmış ve genç şarkıcıya aşık olmuştu. Aşkı için evliliğinden vazgeçen Fox Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını açıklamıştı.

"ONUNLA EVLENMEMİ İSTEDİ"

Sosyal medyada sıklıkla erotik pozlar paylaşan ikili evlilik kararı aldı. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşıp şunları yazdı:

"Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde birlikte yaşayacağımız acılardan habersizdik.

Aşkından eşini terk etmişti! Megan Fox ve Machine Gun Kelly evleniyor! Birbirimizin kanını içtik

İlişkinin bizden isteyeceği işlerden ve fedakarlıklardan habersiz ama aşk sarhoşu. Her nasılsa bir buçuk yıl sonra, cehennemde birlikte yürüdükten sonra onunla evlenmemi istedi. Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve onu takip edecek her yaşamda olduğu gibi, evet dedim. ve sonra birbirimizin kanını içtik."

Aşkından eşini terk etmişti! Megan Fox ve Machine Gun Kelly evleniyor! Birbirimizin kanını içtik

Birbirlerinin kanını içerek nişanlandıklarını ilan eden çift daha önce de birbirlerinin kanını kolye olarak taşıdıklarını sosyal medyadan ilan etmişti.

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT