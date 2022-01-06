Askospor ne demek, TDK'ya göre Askospor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Askospor ne demek? Askospor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi askospor kelimesi. Peki askospor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre askospor nedir, askospor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASKOSPOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Askospor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Askospor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre askospor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asklı mantarların sporu

