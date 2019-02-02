Aslan Alanya'dan darbe alarak ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanındaydı. Sarı-kırmızılılar açısından çok zor geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Alanyaspor Djalma Campos'un 45+3'te attığı müthiş golle öne geçti. Sarı-kırmızılılar 52. dakikada Sofiane Feghouli'nin şık golüyle eşitliği sağladı. Lider Başakşehir ile olan 6 puanlık farkı kapatmak isteyen Fathi Terim'in ekibi, Alanyaspor deplasmanında yara aldı. Yeni transferlerden Mitroglou, etkisiz bir oyun sergileyerek yerini ikinci yarının başında Sinan Gümüş'e bıraktı. Christian Luyindama ise vasatı aşamadı. Galatasaray 36 puana, Alanyaspor ise 25 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u konuk edecek.

İlk yarıda Alanya baskısına boyun eğen Galatasaray takımının kötü durumu Terim'i çıldırtmaya yetti.

45+3'te gelen Alanyaspor golü sonrası ise tecrübeli teknik adam adeta ateş püskürdü. Terim'in soyunma odasında futbolculara sert uyarılar yaptığı belirtilmişti.