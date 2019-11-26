‘Aslan King’ polis tarafından ölü bulundu
Arkadaşlarıyla birlikte kamp yaparken Avustralya'nın güneyinde bir bölgede kamp yaparken kayıplara karışan İngiliz turist Aslan King, çalılık alanda 3 gün sonra ölü bulundu.
Aslan King olarak bilinen illüstratörden kötü haber geldi.
25 yaşındaki Aslan King’in illüstratör olarak çalıştığı ve İki hafta önce Avustralya’ya taşındığı öğrenildi.
Yetkililer, King’in cumartesi günü arkadaşlarıyla kamp yaparken bir sağlık sorunu yaşadığını ve akabinde düşüp kafasını yere çarptığını açıklamıştı.
Avustralya polisi, Aslan King’i arama çalışmaları sırasında bölgede bir ceset buldu.
Kimliği resmen teşhis edilmese de bulunan cesedin İngiliz gence ait olduğu düşünülüyor.
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