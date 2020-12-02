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  3. Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri uyardı!

Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri uyardı!

Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri, soba yakmaya başlayan vatandaşlara baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri uyardı!

Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri, soba yakmaya başlayan vatandaşlara baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Aslanapa Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından yapılan açıklamada, "Bacaların belirli periyotlarla kontrol edilerek temizlenmesi yangın ve zehirlenme risklerini azaltır. Köylerimizde yoğun şekilde soba kullanılmaktadır. Havaların soğumasıyla bundan sonra katı yakıtlar ve kombiler yanmaya başlayacak. Kış tamamen bastırmadan vatandaşlarımızın mutlaka bacalarını temizlettirmeleri lazım. Bacanın iyi bir ısınma için açık olması gerekiyor. Yaşanabilecek olası olumsuzluklar için bacanın çekişi, duman tahliyesi iyi olması lazım. İyi bir duman tahliyesi olmaması demek, ters bir rüzgar neticesinde dumanın evin içine gelmesiyle karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açacaktır. İnsanlarımızın bu şekilde mağduriyet yaşamamaları için baca temizliği büyük önem arz etmektedir. Yarın bir gün kar yağdığında baca temizliği çok kolay olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



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