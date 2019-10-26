Aslı Erdoğan'ın sözlerine Bakan Safran'dan cevap " Bir zavallının zırvaları.Yazık"

Aslı Erdoğan'ın Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine verdiği demeçte " Türkler okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" diyerek Türkiye'de büyük tepki topladı.

BİR ZAVALLININ ZIRVALARI

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Safran Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepkisini gösterdi. Bakan Safran "Tek kelime ile zırvalık. Böyle zamanlar için parlatılmış bir zavallının zırvaları. Yazık." dedi.