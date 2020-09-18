Ünlü oyuncu Aslı Omağ boğulma sahneleri sırasında enteresan anlar yaşadı. Rolü gereği nehirde boğuluyormuş gibi yapan Aslı Omağ'ı gören bir turist oyuncunun gerçekten boğulduğunu zannederek nehre atladı ve oyuncuyu kurtarmak istedi.

Oyuncu Aslı Omağ, baş rolünde yer aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin yeni bölümlerinde rolü gereği nehire girdi ve boğuluyormuş gibi yaptı. Kıyıdaki yabancı bir turist, Omağ'ın gerçekten boğulduğunu sanarak nehre girip oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Gerçeği öğrendikten sonra çok şaşıran cesur turisti set ekibi tebrik etti.

Olayın ardından çekimler kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam etti. Yabancı Turist ise aslında milli yüzücü olan ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

ASLI OMAĞ KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Temmuz.1969

Aslı Omağ kaç yaşında : 49

Kilo & Boy :Burcu : Aslan

Meslek : Opera Sanatçısı, Sinema Oyuncusu

Aslı Omağ doğum yeri : İstanbul

Opera sanatçısı, Sinema oyuncusu 2009 - 2011 yılları arasında “Papatyam dizisinde canlandırdığı Gülşen karakteri ile tanındı.Aslı Omağ, 31 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası denizcilik sektöründe sigortacılık yapan Mahmut Faris Omağ (d. 1942-ö.2015) idi. Annesi reklamcıydı. Annesi ile babası boşandı. 1977 yılında ilkokula İngiltere’de Hounslow’da Alexandra Primary School’da başladı, 1980 yılında Kew College Richmond İlkokulu’ndan mezun oldu. 1980 yılında Türkiye’ye geldi. Nişantaşı Kız Lisesinde okuyup mezun oldu.1984 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Opera ve Sahne Sanatları Bölümü’ne, özel yetenekle girdi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Akademisi Sahne Sanatları Opera Ana Sanat Dalı Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Newport Üniversitesi Davranış Bilimlerinde yaptı. 1994 yılında mezuniyet resitalini İstanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Korrepetitörü Elisabetta di Stefano ile İtalyan Kültür Merkezi’nde verdi.Aslı Omilise ve okul korusuyla başlayıp İstanbul’da okul korosu ve konservatuvarla devam etti. Oyunculuğa ise yine İngiltere’de 1978 yılında ilkokulu okurken “Çikolata Fabrikası” adlı oyunda oynayarak başladı.1985 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na ses teknisyeni olarak işe girdi. Aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Keşanlı Ali Destanı adlı oyunda efektör olarak kariyerine başlayan Aslı Omağ, daha 16 yaşındayken Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği Figaro'nun Düğünü ile profesyonel sahne kariyerine adım attı. Takip eden yıllarda 1988 yılında 'Kuşlar' müzikalinde başrol ve ardından 'Evita' müzikalinde yardımcı başrolleri üstlendi.1987 yılında ilk kez İran'da seslendirilen ve Esin Afşar ile birlikte Viyana Devlet Senfoni Orkestrası ile İranlı Samin Baghtcheban’a ait Yağmur Kuşağı adlı senfonik eserini Türkçe ve Farsça seslendirdi.1986 yılında Engin Alkan, Volkan Severcan, Ali Otyam, Bennu Yıldırımlar, Gürdal Tosun, Erkan Can gibi oyuncularla birlikte “Tiyatro Odası” gurubunda yer aldı. Birçok oyunda oyuncu, reji asistanı ya da efektör olarak görev aldı.1991 senesinde İstanbul Beyaz Güvercin Şarkı Yarışması’nda sözleri kendisine ait olan “Sadece” adlı parça ile finale kalmış ertesi sene “Son bir defa” adlı şarkı ile Eurovizyon Şarkı yarışması Türkiye finaline kalmayı başarmıştır

1992 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi ‘nin sahneye koyduğu Gaetano Donizetti’nin “Nabucco” adlı opera eserinin sahnelenmesinde Marek Wiessgrezesinski’nin tercümanlığını ve asistanlığını üstlendi.1993 yılında Fahir Atakoğlu’nun bestelediği “12 Mart” Belgeselinin jenerik müziğindeki ünlü soprano solosunu seslendirdi. Birçok uluslararası festivallere katıldı. İngiltere Covent Garden Opera Binası’nda “Placido DOMINGO Şan Yarışması”nda en genç soprano olarak ülkesini temsil etti.Aslı Omağ, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.Aslı Omağ, 1995 yılında 2. Uluslararası Caz Festivalinde 12 Mart 1995 tarihinde soprano solosunu seslendirmek için Fahir Atakoğlu konserine konuk olarak katıldı. Aynı konser 3.Uluslararası Caz Festivali ve başka birçok organizasyon dahilinde tekrarlandı. 1996 yılında Altın Mikrofon Şarkı Yarışmasında ikincilik ödülünü aldı.Aslı Omağ, 1995 yılında kurucularından biri olarak “ Grup Turkuaz” ile 1998 yılına kadar yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalıştı. Birçok albümde sesiyle yer aldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahneye konan Uzeyir Hacıbeyov’un “Arşın Mal Alan” adlı operetinin yardımcı yönetmenliğini yaptı.1996 yılında “Altın Mikrofon Şarkı Yarışması”nda ikincilik ödülü aldı.Yüzme ve yelkencilik gibi bir spor hobisi vardır.2000 yılında Uluslararası Bursa Festivali’nde Bursa Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel yönetiminde Muammer Sun‘un bestelediği ve Bülent Ecevit’in sözlerini yazmış olduğu “Türk Yunan Şiiri “ adlı eserin dünya prömiyerini Ferhat Göçer ile birlikte seslendirdi.2000’li yıllarda Q Club’da Ferhat Göçer, Caz ve blues ustası Keisa Brown, İlham Gencer, Aşkın Arsunan, İmer Demirer, Şenova Ülker, Atila Şereftuğ gibi önemli müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı. Grup Rapsodi ile sahne çalışmalarını sürdürdü.Aslı Omağ, 2001 yılında Paris’de Cathedrale de Nime’de bir resital vermiştir. 2003yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde Ferhat Göçer ile resital verdi.Otogargara, Burası Törkiye, Kadınlık Bizde Kalsın, Son Kumpanya gibi özel tiyatroların müzikal oyunlarıyla bir çok ünlü sanatçının albümündeki soprano partilerini seslendirdi.2004 yılında Evrim Güvemli (klarinet), Zeynep Gözde Öcal'ın (çello) Simten Deniz Şenpolat (piyano) violonsel, piyano ve soprano’dan oluşan “Croma Triplet”i kurdu. Başta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Pakistan olmak üzere birçok yurt içi ve yurt dışında resitaller verdi. New Port Üniversitesi Human Behavior (Davranış Bilimleri) master’ını tamamladı.2004 - 2005 yıllarında Sabancı Üniversitesi’nde Muzikus Kulübü Korosu öğrencilerini çalıştırdı, aynı okulda öğrenci ve eğitmenlere şan ve foniatri dersleri verdi. Sabancı Üniversitesi Muzikus Kulübün’ün kurmuş olduğu KoroSU ekibi ile “Şarkı Söylemek Lazım” ve “4 Sezen –Denge “ adlı iki büyük projeye imza attı. Daha sonra KoroSU ile aynı projeyi 11-12 Haziran 2005 tarihinde Açık Hava Tiyatrosu’nda Sezen Aksu ile aynı sahnede gerçekleştirdi.

2005 yılında Turkcell’in “Kardelen” adlı projesinde çocuk korosunu çalıştırdı ve yine Sezen Aksu ile 10 Ağustos, 2 ve 4 Eylül tarihlerinde Açık Hava Konseri’ne çocuk korosu ile katıldı. Aynı konseri 22 ve 24 Kasım 2005 tarihlerinde Ankara’da tekrarladı.2006 yılında KASDAV okullar arası müzik yarışması yapımcısı Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun albüm projesinde yer aldı.2009 - 2011 yılları arasında “Papatyam dizisinde Gülşen karakterini canlandırırken Metin Akpınar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Deniz Oral, Billur Yazgan, Çiğdem Batur, Tarık Pabuççuoğlu, Miray Daner, Nergis Kumbasar ile beraber rol aldı.2014 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları “Darulbeda-i’nin 100. Yılı” Konseri’nde, 25 yıl önce Evita Müzikali’nde canlandırdığı “Metres” rolünde söylediği şarkıyı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde tekrar seslendirdi.2014 yılında Karma Love, Karma Türk program sunuculuğu ve yapımcılığı; Rock FM “Sound of Rock” program sunuculuğu ve yapımcılığı ve Power FM “Power Fm Morning Team” programının sunuculuğu ve yapımcılığını yaptı.21 Kasım 2014 tarihinde gösterime giren ‘Seni Seviyorum Adamım’ sinema filminde Zeki Müren’in ‘Beklenen Şarkı’ adlı eserini acapella olarak seslendirdi.2015 yılında Ali Kocatepe 50. Yıl Açık Hava Konseri’nde, sözleri Sabahattin Ali’ye, bestesi Ali Kocatepe’ye ait olan “Çocuklar Gibi” adlı eseri Pamela Spence, Ezo, Selen Uçer ve Ali Kocatepe ile birlikte seslendirdi.17 Kasım 2015 tarihinde Şehir Tiyatroları’nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen gecede Zihni Göktay, Erhan Yazıcıoğlu, Arda Aydın, Erol Evgin, Nükhet Duru, Emre Altuğ, Burak Kut, Cihan Ünal gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.Müzik ve oyunculuk çalışmalarını bir arada yürüten Aslı Omağ, opera sanatçısı olarak görevler almanın yanında aynı zamanda tiyatro ve dizi çalışmalarına da devam etmektedir. Aslı Omağ, haftanın belirli günlerinde Hayal Kahvesi’nde sahne alıyor.2014 yılında Kayra Şenocak’ın yazdığı “Hafta Sonunun Son Günü” adlı tiyatro oyununda Bay J, Merve Sevi, İrfan Kangı, Aslı Omag, Güneş Zarvak birlikte rol aldı.2016 yılında Ekim ayında Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin yönetmenliğini Taylan Biraderler yaparken Aslı Omağ Marika karakterini canlandırdı. Başrollerde Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Onur Saylak, Baki Davrak, Senan Kara, Hakan Salınmış, Şebnem Hassanisoughi oynamıştır

.Aslı Omağ Ödüller:

1996 - Altın Mikrofon Şarkı Yarışması ikincisi2005 - Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Fark Yaratma, Sabancı Üniversitesi

2009 - Uluslararası Dr Veysel Atasoy “Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu”2006 - KASDAV okullar arası müzik yarışması yapımcısı Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun albüm projesinde yer aldı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :2014 - Hafta Sonunun Son Günü : Kayra Şenocak - İstanbul Komedi Sahnesi

2000 - Sihirli Flüt B.S.T.1994 - Verdi - Tiyatro Bodrum1994 - Çalıkuşu Müzikali - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

1990 - Barışa Şans Verin : Can Doğan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

1989 - Evita Müzikali : Tim Rice - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

1989 - Kuşlar : Aristopfanes - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

1985 - Figaro'nun Düğünü: Pierre Beaumarchais - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

1985 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

1978 - Çikolata Fabrikası – İngiltere’de İlkokul

Aslı Omağ Filmleri ve Dizileri :Oyuncu :2016 - 2017 - Vatanım Sensin (Marika) (TV Dizisi)

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Hatice Gıpgıp) (TV Dizisi)

2014 - Rio 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - Seni Seviyorum Adamım (Betül) (Sinema Filmi)

2013 - Yağmurdan Kaçarken (TV Dizisi)

2012 - Dedemin Dolabı (Bakiye) (TV Dizisi)

2012 - Canım Benim (TV Dizisi)

2009 - 2011 - Papatyam (Gülşen) (TV Dizisi)

2008 - Sokakların Kralı Romeo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Benim Annem Bir Melek (Müşteri) (TV Dizisi)

2008 - Akasya Durağı (TV Dizisi)2006 - Binbir Gece (TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Binnur'un Sekreteri) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

1996 - Kaynanalar (TV Dizisi)Müzik ekibi :< br>

1996 - Anılardaki Sevgili (Klarnet) (TV Dizisi)