Aslı Özkısırlar kimdir? Neden öldü? Hastalığı neydi?

Twitter'da ‘Aslı tezgah lobisi’ kullanıcı adını kullanan Aslı Özkısırlar, takı satarak geçimini sağlayan biriydi. Ancak çoklu organ yetmezliğine yakalanan Aslı uzun bir süre iddialara göre hastaneye yatış için 25 gün beklerken hayatını kaybetti.

ASLI ÖZKISIRLAR KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Aslı Özkısırlar, takı satarak yaşamını sağlıyordu. Çoklu organ yetmezliğine yakalanmış ve İzmir'de 25 gün boyunca hastanede yatış için yataklardan birinin boşalmasını bekledi. Ancak Aslı'nın bedeni daha fazla dayanamadı ve hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aslı'nın paylaşımları:

30 Mart: “20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben. Yeter düşün bu milletin yakasından yeter”

Son mesajını 31 Mart’ta attı ve şunları yazdı:

“Araya 4747473829 kişiyi sokup hastanede yatak ayarlamaya çalıştık. Sabah başhekim yardımcısı çağırdı. Lütfen şans dua ne varsa gönderin”